Мемориальный камень с надписью «Героям Кубани, защитникам города на Неве» открыт на Интернациональной аллее Памяти и Славы.

«Стало хорошей традицией, когда разные субъекты России открывают свои стелы памяти на Невском пятачке. Открывая стелу, наши регионы становятся чуть ближе, и теперь у нас есть частичка земли с Кубани. Эта аллея всегда будет в почёте у наших жителей и гостей региона», — сказал зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

В этом году исполняется 81 год с начала Великой Отечественной войны. Невский пятачок — плацдарм, который занимали советские войска с 1941 по 1943 год. Здесь развернулись одни из самых ожесточённых боёв Второй мировой войны. Этот небольшой участок сыграл решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда.

После войны на «Невском пятачке» был создан мемориальный комплекс. В 2010 году здесь была открыта Интернациональная аллея Памяти и Славы, где устанавливаются мемориальные памятные плиты от субъектов Российской Федерации, бывших республик Советского Союза, представители которых в годы войны защищали Невскую твердыню.