Завод в Петербурге ждет суд по иску на 823 млн рублей

Как сообщает «Агентство Бизнес Новостей», рассмотрение дела по иску промысловой компании «Мурмансельдь 2» к судостроительному заводу «Пелла» продолжится 15 декабря. С петербургского завода пытаются взыскать 823,9 млн рублей.

Согласно материалам разбирательства, в 2017 году компании заключили контракт. «Пелла» должна была построить четыре рыболовных траулера проекта 03095. Головное судно серии получило название «Андромеда», заказчик должен был получить его к весне 2020 года, но этого не произошло.

В 2021 году стороны смогли договориться. «Пелла» обязалась вернуть заказчику авансовый платеж в размере €32 млн, а также возместить убытки из-за нарушения сроков сдачи траулера и выплатить неустойку в €4 млн.

Петербургское предприятие выплатило сумму аванса, но остальные платежи попыталось оспорить в суде. «Мурмансельдь 2» предъявила иск о взыскании 823,9 млн рублей. Из них сумма реального ущерба – 77 млн рублей. Основная часть взыскания – проценты за пользование чужими деньгами и недополученный доход.