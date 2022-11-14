В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на кофе проблемами с производством

Зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов заявил, что рост цен на кофе наблюдается во всех странах и в том числе затронул российский рынок.

В качестве факторов, повлиявших на цену продукта, эксперт назвал неурожай, а также логистические сложности, удорожание упаковки и удобрений.

Кофе арабика подорожал н а18,8 процента, рассказал Леонов.

В дальнейшем на цену кофе будет влиять баланс спроса и предложения на рынке, заявил эксперт.