В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на кофе проблемами с производством

Зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов заявил, что рост цен на кофе наблюдается во всех странах и в том числе затронул российский рынок.
В качестве факторов, повлиявших на цену продукта, эксперт назвал неурожай, а также логистические сложности, удорожание упаковки и удобрений.
Кофе арабика подорожал н а18,8 процента, рассказал Леонов.
В дальнейшем на цену кофе будет влиять баланс спроса и предложения на рынке, заявил эксперт.
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14.11.2022 21