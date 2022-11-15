В Приозерске медсестру центра для детей-инвалидов подозревают в избиении подопечных

Уголовное дело возбуждено в отношении медсестры Ленинградского областного многопрофильного реабилитационного центра для детей-инвалидов. Она систематически применяли к детям физическое насилие.

Помимо того, в деятельности сотрудников центра в ходе проверки прокуратуры были выявлены нарушения в санитарной и трудовой сферах, а также несоблюдение требований по охране окружающей среды и пожарной безопасности. Так, в отношении директора возбуждены дела об административных правонарушениях.

Поводом для проверок стал инцидент с восьмилетним мальчиком, который едва не погиб из-за невнимательности персонала. Ребенок сполз с кресла и едва не задохнулся, повиснув на ремне.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.