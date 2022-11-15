На КАД остановили автомобиль с наркотиками

На КАД сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan Almera, за рулем которого находился 32-летний житель Выборга с признаками наркотического опьянения.

Его пассажирка также употребляла наркотики. На парочку был составлен административный протокол по статье «Употребление наркотических средств без назначения врача».

Помимо это в машине были найдены 12 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в трех свертках находился синтетический наркотик общим весом 100 граммов. Остальные девять пакетиков будут исследованы позднее.

Возбуждено уголовное дело. Парочке избрана мера пресечения в виде обязательства об явке. Известно, что водитель ранее был судим за оборот наркотиков.