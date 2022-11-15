Химики ФосАгро из Волхова удостоены государственных наград

В Доме правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения наград заслуженным жителям региона, в числе которых — сотрудники Волховского филиала АО «Апатит». Награды вручил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что работа каждого награжденного замечена, очень важна, и вносит весомый вклад в развитие 47 региона.

Сотрудникам Волховского филиала АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», были вручены высокие государственные награды. Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден инженер-аналитик технического бюро производства экстракционной фосфорной кислоты Игорь Вихров, а экс-начальник лаборатории центра аналитики и контроля качества Наталья Малова — знаком отличия «За наставничество».

Наталья Анатольевна Малова, на текущий момент принимающая активное участие в жизни ветеранской организации «ФосАгро-Волхов», отработала на предприятии, немного-немало, 37 лет. Последние 17 лет руководила санитарно-промышленной лабораторией. Полгода назад Наталья Анатольевна ушла на пенсию. За года работы она подготовила несколько десятков высококлассных лаборантов химического анализа. И эта награда – не единственная в трудовой биографии Натальи Маловой.

«Я очень благодарна заводу за признание моего вклада в общее дело и руководству государства за столь высокую награду! Наша работа очень непростая, требует постоянного внимания, точности. В лаборатории работают в основном женщины – сильные, стойкие, трудолюбивые. Я ушла на пенсию со спокойной душой, потому что в лаборатории сформирован коллектив профессионалов», – поделилась эмоциями после награждения Наталья Малова.

Игорь Валентинович Вихров работает на предприятии с 1995 года. Внес значительный вклад в реконструкцию и модернизацию технологической системы производства экстракционной фосфорной кислоты и полифосфатов, участвовал в разработке технологии по производству триполифосфата натрия.

«Я очень рад и горд, что компания и Президент страны так высоко оценили мою работу. Для меня награда – приятная неожиданность. Но это свидетельство успешной работы всего профессионального коллектива нашего предприятия. У нас каждый старается выполнять свою работу на совесть. За 27 лет мы научились выпускать востребованный во всем мире высококачественный продукт», – прокомментировал получение награды Игорь Вихров.