Фото: Сергей Яхнюк встретился с военнослужащими, которые проходят подготовку в Ленинградской области

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк 13 ноября посетил воинскую часть радиационной, химической и биологической защиты в поселке Саперное. Он осмотрел условия размещения военнослужащих и их обеспечение вооружением и обмундированием.

В войсковую часть передали гуманитарную помощь волонтерами муниципального штаба #МыВместе, который систематически оказывает поддержку военнослужащим в зоне СВО. А Сергей Яхнюк передал картины с видами родной Ленинградской области, которые разместят в Доме офицеров. Вся помощь будет направлена тем, кто прошел в части подготовку и сейчас находится в районе боевых действий.

«Вы самоотверженно выполняете свой профессиональный долг, внося достойный вклад в укрепление обороноспособности государства», – сообщил Сергей Яхнюк в ходе поздравления полка с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты

Во встрече также участвовали глава администрации Приозерского района Александр Соклаков и председатель регионального отделения «Союз женщин России» Татьяна Толстова. Музыкальное сопровождение обеспечивал брасс-ансамбль Симфонического оркестра Ленинградской области, полномочный представитель Республики Марий Эл Елена Таникова и солист Культурного центра МВД России Павел Кузьмин.