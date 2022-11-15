В Петербурге мигрант угрожал пистолетом сотруднику фастфуда ради курочки

По информации ivbg.ru, Невский районный суд огласил приговор в отношении гражданина Таджикистана Далера Г. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия.

В ночь на 10 июня Далер Г., подъехав на Mercedes-Benz к окну заказа ресторана быстрого питания KFC на улице Бадаева в Санкт-Петербурге, достал пневматический пистолет МР-654К и направил его в сторону сотрудников заведения.

В суде мигрант пояснил, что в связи с конфликтом с потерпевшими не сдержал свои эмоции и захотел напугать их оружием. Суд назначил ему два года условно с испытательным сроком два года.