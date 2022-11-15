Он угрожал им персоналу.

Как передает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в торговом комплексе на Лиговском проспекте. Внимание сотрудников ТРК привлек особо буйный посетитель, который начал не на шутку раздражать окружающих.

После замечания нарушитель общественного спокойствия вытащил пневматический пистолет. Сотрудники мгновенно вызвали росгвардейцев и обезвредили мужчину еще до их прибытия.

Позже у нарушителя изъяли пистолет без магазина и газовый баллончик. Сам он был доставлен в полицию.