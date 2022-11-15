Льготная ипотека станет доступна для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины

ЦБ обсуждает с банками меры по упрощенному кредитованию жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Меры по упрощенному кредитованию обсуждаются с банками. Льготными предложениями смогут воспользоваться жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В России покупку квартиры может позволить себе далеко не каждая семья. При этом существуют разные льготные ипотеки, в том числе для молодых и многодетных семей.
Теперь эксперты также активно обсуждают «нулевую» ипотеку, в которой есть свои подводные камни. При этом ставка по ипотеке не так давно выросла.
А теперь Банк России обсуждает тему предоставления финансовых услуг в отечественных банках по упрощенной процедуре для жителей новых регионов России. По мнению председателя Общероссийского профсоюза медиаторов Владимира Кузнецова жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей нужно новое жилье. Но пока есть нюансы.
Во-первых, банки обеспокоены невозможностью проверки кредитных историй будущих клиентов. Во-вторых, может быть вариант с предоставлением кредитов на небольшую сумму под определенный размер первоначального взноса, который позволил бы сформировать хоть какое-то представление о платежеспособности клиента, а также под страхование жизни и иное обеспечение в виде, например, залога.
Также на первом этапе банки с государственным участием могут взять на себя выполнение социальных функций.
Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщает Минстрой.
Отмечается, что возможно будет полная унификация, когда процентная ставка ипотечного кредита будет в рамках существующей программы, но требования к пакету документов будут сокращены, отметил эксперт, сообщает MK.ru.