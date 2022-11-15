Льготная ипотека станет доступна для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины

ЦБ обсуждает с банками меры по упрощенному кредитованию жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Меры по упрощенному кредитованию обсуждаются с банками. Льготными предложениями смогут воспользоваться жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В России покупку квартиры может позволить себе далеко не каждая семья. При этом существуют разные льготные ипотеки, в том числе для молодых и многодетных семей.

Теперь эксперты также активно обсуждают «нулевую» ипотеку, в которой есть свои подводные камни. При этом ставка по ипотеке не так давно выросла.

А теперь Банк России обсуждает тему предоставления финансовых услуг в отечественных банках по упрощенной процедуре для жителей новых регионов России. По мнению председателя Общероссийского профсоюза медиаторов Владимира Кузнецова жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей нужно новое жилье. Но пока есть нюансы.

Во-первых, банки обеспокоены невозможностью проверки кредитных историй будущих клиентов. Во-вторых, может быть вариант с предоставлением кредитов на небольшую сумму под определенный размер первоначального взноса, который позволил бы сформировать хоть какое-то представление о платежеспособности клиента, а также под страхование жизни и иное обеспечение в виде, например, залога.

Также на первом этапе банки с государственным участием могут взять на себя выполнение социальных функций.

— Цены на жилье будут соразмерны приграничным территориям — Курской, Белгородской, Ростовской областям, — прогнозирует председатель правления ГК «МонолитХолдинг» Гасан Архулаев.

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Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщает Минстрой.

— Склоняюсь к мысли, что это будет меньший пакет документов, ниже требования к уровню доходов, учитывая экономические реалии, — разъяснил соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.

Отмечается, что возможно будет полная унификация, когда процентная ставка ипотечного кредита будет в рамках существующей программы, но требования к пакету документов будут сокращены, отметил эксперт, сообщает MK.ru.