Сотрудники экомилиции и ГИБДД проводят систематические рейды по поимке нарушителей. В ходе одного из них экологи проверили более 10 мусоровозов во Всеволожском районе.
По данным на 15 ноября, в результате рейда на трех водителей составили административные протоколы. Их мусоровозы не могли предоставить данные о перевозке мусора и не были подключены к системе мониторинга.
Фото: Госэконадзор Ленобласти
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