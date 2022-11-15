Сотрудники экомилиции и ГИБДД проводят систематические рейды по поимке нарушителей. В ходе одного из них экологи проверили более 10 мусоровозов во Всеволожском районе.

По данным на 15 ноября, в результате рейда на трех водителей составили административные протоколы. Их мусоровозы не могли предоставить данные о перевозке мусора и не были подключены к системе мониторинга.

Фото: Госэконадзор Ленобласти