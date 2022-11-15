Фото: Экомилиция поймала три мусоровоза с нарушениями во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники экомилиции и ГИБДД проводят систематические рейды по поимке нарушителей. В ходе одного из них экологи проверили более 10 мусоровозов во Всеволожском районе.

По данным на 15 ноября, в результате рейда на трех водителей составили административные протоколы. Их мусоровозы не могли предоставить данные о перевозке мусора и не были подключены к системе мониторинга.

Фото: Экомилиция поймала три мусоровоза с нарушениями во Всеволожском районе Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: Экомилиция поймала три мусоровоза с нарушениями во Всеволожском районе Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: Экомилиция поймала три мусоровоза с нарушениями во Всеволожском районе Ленинградская область, Всеволожский район

Фото: Госэконадзор Ленобласти

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Фото: Экомилиция поймала три мусоровоза с нарушениями во Всеволожском районе Ленинградская область, Всеволожский район
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