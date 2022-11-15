Правоохранители полагают, что он фиктивно трудоустроил своего знакомого за деньги.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб, под подозрением оказался 37-летний инженера 1 категории Управления по строительству метрополитена СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства». По предварительным данным, он поспособствовал фиктивному трудоустройству своего товарища в качестве проходчика, чтобы получать за него зарплату. Итого с апреля 2020 года по октябрь текущего года он незаконно обогатился на более чем 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.