Фото, видео: Енакиево получило дополнительную гуманитарную помощь от Ленобласти

Ленинградская область передала подшефному городу помощь в виде дорогостоящего тралейного провода для восстановления контактной сети трамвайных маршрутов.
В Енакиевское ТТУ 15 ноября прибыло 13,5 км траллеи и фурнитуры для ее монтажа. Также Ленинградская область поставила 30 шпал для ремонта аварийных участков трамвайных путей.
В декабре 2022 года запланирована поставка еще четырех трамваев, которые произвели в Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Вагоны будут той же модели, что и поставленные ранее.
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15.11.2022 58