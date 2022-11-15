Фото, видео: Енакиево получило дополнительную гуманитарную помощь от Ленобласти

Ленинградская область передала подшефному городу помощь в виде дорогостоящего тралейного провода для восстановления контактной сети трамвайных маршрутов.

В Енакиевское ТТУ 15 ноября прибыло 13,5 км траллеи и фурнитуры для ее монтажа. Также Ленинградская область поставила 30 шпал для ремонта аварийных участков трамвайных путей.

В декабре 2022 года запланирована поставка еще четырех трамваев, которые произвели в Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Вагоны будут той же модели, что и поставленные ранее.