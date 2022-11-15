Первым районом стал Всеволожский – здесь их было обнаружено девять.

Казалось бы, бурение артезианской скважины стоит довольно дорого, и отсутствие владельца такого водозабора — нонсенс. Но бесхозных скважин по стране сотни в разных регионах. И среди таких заброшенных водозаборных сооружений есть вполне пригодные к эксплуатации.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, ликвидация или консервация скважин необходима для исключения загрязнения подземных вод и почвы в округе. Скважины заваривают силами Аварийно-спасательной службы и комитета государственного экологического надзора.

Следующий район, где будут проводиться подобные работы – Выборгский. Все бесхозные источники там будут обследованы, после чего их заварят.