Хуснуллин сообщил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода

Полностью железнодорожный путь на Крымском мосту восстановят к лету 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс», вице-премьер России Марат Хуснуллин пояснил в ходе ремонтных работ на Крымском (Керченском) мосту. По словам Марата Хуснуллина, найдено технологическое решение, которое будет применено при восстановлении второго железнодорожного пути на Крымском мосту.

Важно отметить, что суть этого решения в том, что ремонт на втором пути будет происходить без остановки движения по первому. Таким образом, движение поездов по мосту будет продолжаться.

— Думаю за 6-7 месяцев эту работу мы завершим, — сообщил Марат Хуснуллин.