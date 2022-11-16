На трассе под Тосно автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 15 ноября на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у поселка Ям-Ижора автомобиль Renault Logan вылетел с проезжей части и врезался в ограждение. 60-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.