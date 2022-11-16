Мужчина кинул «коктейль Молотова» в квартиру в Сумино. Подождал, пока потушат, и кинул второй

По информации ivbg.ru, 15 ноября около 01:30 в экстренные службы сообщили о пожаре в поселке Сумино. Хозяйка квартиры на первом этаже пятиэтажного дома рассказала полиции, что неизвестный бросил в окно кухни стеклянную банку с горючей смесью.

С возгоранием 44-летняя женщина справилась самостоятельно. После этого агрессор бросил в соседнее окно еще один «коктейль Молотова». В комнате загорелись мебель и пол.

На место прибыла дежурная смена 119-й пожарной части: восемь пожарных и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 02:46, из подъезда были эвакуированы шестеро человек.

Подозреваемый задержан 15 ноября – им оказался 39-летний житель деревни Лагоново. Известно, что с октября 2021 года он находится под подпиской о невыезде по делу о краже велосипеда в Кудрово.