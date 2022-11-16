Ёлочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

Ёлочные базары в Петербурге заработают с 20 декабря и будут открыты до конца года.
Места пунктов продаж будут определены чуть позже. Об этом «Невским Новостям» сообщили в комитета имущественных отношений городской администрации.
Напомним, главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовой площади начнут устанавливать с 5 по 8 декабря. В полной красе перед местными жителями и гостями города елка предстанет к 20 декабря.
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10.11.2022 442