Главную новогоднюю ель Петербурга доставят на Дворцовую площадь город из лесничества в Ленинградской области, как и во все прошлые года.

Предварительно, специалисты начнут размещать и проводить монтаж лесной красавицы с 5 по 8 декабря. В полной красе перед местными жителями и гостями города елка предстанет к 20 декабря, рассказал 78.ru директор городского центра рекламы и праздничного оформления Петербурга Андрей Чистяков.

Монтаж остального новогоднего оформления начнется уже с 1 ноября — начались предварительные работы по подготовке к монтажу. Украшения будут появляться в два этапа: к 10 декабря появится основная программа и окончательное оформление – к 20 декабря.

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Тем временем в Ленобласти в этом году минимизируют расходы на новогодние украшения.