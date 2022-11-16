Шольц: Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия

Сразу после закрытии саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью Die Welt в котором прокомментировал вчерашнее падение ракеты на территории Польши.

По словам Шольца, прежде чем делать какие-либо заявления или выводы, необходимо провести подробное расследование и оценить нанесенный ущерб. Но один вывод он все же себе позволил.

«Ясно одно: чья бы ракета ни была и по какой бы причине она ни упала в Польше, этого бы не случилось, не начни Россия войну против Украины», — заявил Шольц.

Напомним, 15 ноября в Польше, недалеко от границы с Украиной, упали две ракеты. Снаряды попали в зерносушилку, убив двух человек. Позже выяснилось, что ракета была выпущена ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.