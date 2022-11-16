Это фрагменты барельефа «Мефистофель», который сбили с фасада Дома Лишневского семь лет назад.

Экспозиция открылась в центре культурного наследия академика Б. Б. Пиотровского 16 ноября, передает пресс-служба Фонда капитального ремонта под руководством Дмитрия Шутова.

На церемонии открытия посетителям рассказали, как будет восстанавливаться копия барельефа «Мефистофель». Специалисты должны склеить элементы настоящего изваяния, вылепить недостающие фрагменты, после чего можно будет извлечь новую фигуру, которая украсит фасад дома.