В Гатчинском районе открывается приют для пожилых бездомных людей

Приют для пожилых и маломобильных бездомных людей в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти открывает благотворительная организация «Ночлежка».
В приюте будут жить пожилые люди, которые ждут своей очереди на заселение в государственные интернаты или оформляют инвалидность.
«Мы построили новый приют специально для тех, кому требуется наша помощь на протяжении долгих месяцев, а иногда и лет. Это не уличные клиенты, а те, с кем мы давно знакомы», — рассказала руководитель проектов ресоциализации «Ночлежки» Виктория Урсова.
Фото: Ночлежка/ВКонтакте
В двухэтажном доме площадью 260 «квадратов» есть три жилые комнаты (на 4-5 человек), кухня, гостиная, прачечная, открытая терраса и кабинет специалиста по социальной работе. Рядом обустроен сад.
Официальное открытие приюта состоится 21 ноября.
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