У поселка Стеклянный и в районе Огоньков установят посты Аварийно-спасательной службы

Посты заработают с начала нового года, что позволит ускорить ликвидацию последствий ДТП. Затем еще один пункт появится на Мурманском шоссе.

«Учения по отработке действий спасателей при оказании помощи пострадавшим в ДТП показали, как важно максимально сократить время прибытия экстренных служб до места происшествия и сохранить жизни людей», — сказал вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

В учениях, которые прошли сегодня, 17 ноября, приняли участие поисково-спасательные отряды городов Тосно и Шлиссельбург, специалисты Учебно-методического центра по ГО, ЧС и пожарной безопасности 47 региона, а также медики.

Ранее аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм 8 ноября.