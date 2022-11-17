«Почта России» запустила сервис коммерческой доставки из-за рубежа

Корреспонденцию и товары будут привозить из Китая и Европы.

Отмечается, что подобная коммерческая услуга будет особенно актуальна для компаний малого и среднего бизнеса.

Сервис включает возможность оплаты услуги в рублях, приём доставляемого товара непосредственно с завода или склада за границей, международную перевозку и таможенное декларирование в адрес юридических лиц в Москве.

Как пишет газета «Коммерсант», отправления из Китая доставят в Москву за 10-15 дней авиасообщением и за 18-25 дней наземным транспортом, из Европы в столицу — за 7-10 дней. Максимальный вес одной посылки из КНР — 20 кг, из ЕС — 30 кг. Также планируется запуск курьерской доставки.

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При этом, предупреждают участники рынка, доставка товаров в нашу страну в некоторых случаях осложняется западными санкциями против российских перевозчиков и проблемами с платежами через SWIFT.

После прекращения работы части международных курьерских служб некоторые российские ретейлеры и производители столкнулись с трудностями в поставках небольших партий или образцов продукции из-за рубежа.