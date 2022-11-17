Как сообщает Piter.tv, открытие мемориальной доски состоялось в день старта научно-практической конференции «Поэзия генома».

Владислав Сергеевич Баранов по праву принадлежит к числу выдающихся личностей в истории нашей страны. Для него медицина и наука стали не только профессией, но и призванием. <…> Он первый в Петербурге внедрил методы ДНК-диагностики в клиническую практику и подготовил целую плеяду высококвалифицированных специалистов. отметил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев