У Копорской крепости появился виртуальный гид с мини-играми. Скачать можно в Google Play и App Store

Для Копорской крепости разработано мобильное приложение с дополненной реальностью и 12 мини-играми.

В частности, в виртуальном гиде можно собрать русского воина в поход, получить доступ к старинным легендам крепости, протестировать подъемный мост и за ограниченное время пройти все препятствия, встающие на пути героя.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Полную версию гида можно приобрести в кассе крепости Копорье. Разработка велась в рамках проекта «Цифровая культура».