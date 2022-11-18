У Копорской крепости появился виртуальный гид с мини-играми. Скачать можно в Google Play и App Store

Для Копорской крепости разработано мобильное приложение с дополненной реальностью и 12 мини-играми.
В частности, в виртуальном гиде можно собрать русского воина в поход, получить доступ к старинным легендам крепости, протестировать подъемный мост и за ограниченное время пройти все препятствия, встающие на пути героя.
Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Полную версию гида можно приобрести в кассе крепости Копорье. Разработка велась в рамках проекта «Цифровая культура».
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