Алена Власова из Ленобласти завоевала две медали на чемпионате России по грэпплингу

Алена Власова из Всеволожского района удостоилась золотой и серебряной медалей на Чемпионате России по грэпплингу и грэпплингу-ги в своей весовой категории. Девушка также получила звание «мастер спорта России».

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги проходил 11-14 ноября на арене Дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске. Ленинградскую область на соревнованиях представили пять человек.

Всего в соревнованиях участвовали 450 спортсменов из 36 регионов России. Были разыграны 26 комплектов медалей среди мужчин и женщин.