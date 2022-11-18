Алена Власова из Ленобласти завоевала две медали на чемпионате России по грэпплингу

Алена Власова из Всеволожского района удостоилась золотой и серебряной медалей на Чемпионате России по грэпплингу и грэпплингу-ги в своей весовой категории. Девушка также получила звание «мастер спорта России».
Фото: Комитет по спорту Ленинградской области
Чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги проходил 11-14 ноября на арене Дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске. Ленинградскую область на соревнованиях представили пять человек.
Всего в соревнованиях участвовали 450 спортсменов из 36 регионов России. Были разыграны 26 комплектов медалей среди мужчин и женщин.
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16.11.2022 140