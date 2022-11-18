Алена Власова из Ленобласти завоевала две медали на чемпионате России по грэпплингу

Автор: Сергей Агутин
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Алена Власова из Всеволожского района удостоилась золотой и серебряной медалей на Чемпионате России по грэпплингу и грэпплингу-ги в своей весовой категории. Девушка также получила звание «мастер спорта России».

Алена Власова из Ленобласти завоевала две медали на чемпионате России по грэпплингу Ленинградская область, Всеволожский район, Алена Власова
Алена Власова из Ленобласти завоевала две медали на чемпионате России по грэпплингу Ленинградская область, Всеволожский район, Алена Власова

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Чемпионат России по грэпплингу и грэпплингу-ги проходил 11-14 ноября на арене Дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске. Ленинградскую область на соревнованиях представили пять человек.

Всего в соревнованиях участвовали 450 спортсменов из 36 регионов России. Были разыграны 26 комплектов медалей среди мужчин и женщин.

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