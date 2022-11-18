В России число ВИЧ-инфицированных выросло на 40 тысяч человек

Как сообщает РБК со ссылкой на руководителя специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, с начала 2022 года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в стране составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек.

К концу 2022 года их число может достичь 60 тысяч в том числе за счет беженцев. По приблизительной оценке, последний компонент может составить от 20 тысяч до 50 тысяч россиян, или около 1% от численности лиц этих категорий.

По данным на 31 декабря 2021 года, в России проживало 1,1 млн человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. А 425 тысяч умерли за весь период наблюдения.