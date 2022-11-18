Названы страны, которые обгонят Россию по населению через 30 лет

Россия может выпасть из топ-10 стран по населению в мире.
К такому выводу пришли замдиректора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, передает РБК.
По словам Безвербного, российское население рискует уменьшиться до 110-120 млн человек при отсутствии использования эффективных инструментов в демографии. Тогда Россия не просто будет далека от десяти стран, а переместится в середину списка.
Денисенко также отметил, что к 2050 году в рейтинг из десяти стран войдут Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго, Эфиопия и Индия, которая может к 2030 году занять первую строчку.
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11.11.2022 112