Названы страны, которые обгонят Россию по населению через 30 лет

Россия может выпасть из топ-10 стран по населению в мире.

К такому выводу пришли замдиректора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, передает РБК.

По словам Безвербного, российское население рискует уменьшиться до 110-120 млн человек при отсутствии использования эффективных инструментов в демографии. Тогда Россия не просто будет далека от десяти стран, а переместится в середину списка.

Денисенко также отметил, что к 2050 году в рейтинг из десяти стран войдут Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго, Эфиопия и Индия, которая может к 2030 году занять первую строчку.