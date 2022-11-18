Глава ВЦИОМ рассказал, чего больше всего боятся россияне

Жители России больше всего боятся обострения конфликта с другими странами.

Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов обнародовал главные страхи российского общества. Об исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения пишет РИА новости.

В исследовании участвовали 1600 человек старше 18 лет. По данным ВЦИОМ, россияне больше всего боятся обострения конфликтов с другими странами. На втором месте — рост социальной напряженности, на третьем — снижение доходов. А вот по разгулу преступности ВЦИОМ получил достаточно хорошие данные.

Абрамов отметил, что в 2021-2022 году россияне тревожились из-за инфляции и оценивали ее, как высокую. Сейчас же опрошенные называют инфляцию умеренной. В 2017-2021 гг. самое большое напряжение в обществе было из-за безработицы.

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В целом индекс социального самочувствия россиян остается высоким, однако люди тревожатся о будущем, добавил Абрамов.