Анна Данилюк: Россия открыта к мирному диалогу, всегда была надежным партнером

Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк приняла участие в открытии юбилейного Балтийского форума соотечественников

«Внешнеполитическая обстановка кардинально изменилась. Сейчас важно уделять большое внимание правовым вопросам поддержки соотечественников, особенно при возможной репатриации», — заявила Анна Данилюк.

В Ленинградской области региональная подпрограмма содействия переселению действует с 2015 года. Как сообщает председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова, за это время в регион переселилось 12082 человека из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии и пр.

Тем, кто решил переехать в Ленинградскую область из другой страны, оказывается поддержка за счет средств федерального бюджета: расходы на переезд, оплата госпошлины за оформление документов, получение «подъемных» средств, которые рассчитываются индивидуально с учетом прожиточного минимума, также соотечественники освобождаются от уплаты таможенных платежей. Консультации по трудоустройству предоставляет служба занятости и комитет по труду и занятости региона.

Необходимые документы для переезда и трудоустройства, информация и полезная документация размещены на сайте «территориятруда.рф».

Второй важный вопрос — это необходимость решения валютных, налоговых и иных правовых и операционных вопросов, связанных с заморозкой деятельности российских участников в рамках реализации программ приграничного сотрудничества.

«Ленинградская область была активно вовлечена в реализацию указанных программ, которые являлись инструментом, призванным способствовать укреплению доверия и развитию контактов между людьми и решать общие с сопредельными государствами задачи развития приграничных территорий. Россия открыта к мирному диалогу», — подчеркнула вице-губернатор Анна Данилюк.

По итогам форума будет разработан итоговый документ с практическими рекомендациями.