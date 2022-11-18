ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Сергей Филиппов.

Младший сержант Сергей Филиппов в составе

батальонной тактической группы выполнял задачи по

организации бесперебойной работы пункта управления

российскими подразделениями на тактическом

направлении.

В ходе попытки уничтожить пункт управления украинские

боевики открыли массированный артиллерийский и

минометный огонь.

Мгновенно оценив обстановку, младший сержант

Филиппов организовал эвакуацию техники связи из-под

обстрела противника. Проявляя мужество и отвагу,

Сергей лично вывез из-под артиллерийского огня три

единицы связной техники в лесной массив, где смог

организовать ее маскировку.

Смелые и решительные действия младшего сержанта.

Сергея Филиппова позволили избежать больших потерь,

среди личного состава и техники, а также сохранить

устойчивое управление группой.