ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Сергей Филиппов.
Младший сержант Сергей Филиппов в составе
батальонной тактической группы выполнял задачи по
организации бесперебойной работы пункта управления
российскими подразделениями на тактическом
направлении.
В ходе попытки уничтожить пункт управления украинские
боевики открыли массированный артиллерийский и
минометный огонь.
Мгновенно оценив обстановку, младший сержант
Филиппов организовал эвакуацию техники связи из-под
обстрела противника. Проявляя мужество и отвагу,
Сергей лично вывез из-под артиллерийского огня три
единицы связной техники в лесной массив, где смог
организовать ее маскировку.
Смелые и решительные действия младшего сержанта.
Сергея Филиппова позволили избежать больших потерь,
среди личного состава и техники, а также сохранить
устойчивое управление группой.