Видео: упитанная нерпа без страха охотится за рыбкой на речке в Петербурге

Жительница Санкт-Петербург заметила упитанную балтийскую нерпу, которая днем без страха охотилась на рыб на речке возле станции метро «Нарвская».

Видеозаписью петербурженка поделились с волонтерами «Фонда друзей балтийской нерпы». Как сообщила очевидица, нерпа спокойно плавала в мелководной реке Таракановке, не пытаясь прятаться от наблюдавших за ней людей.