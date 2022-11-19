Видео: упитанная нерпа без страха охотится за рыбкой на речке в Петербурге

Жительница Санкт-Петербург заметила упитанную балтийскую нерпу, которая днем без страха охотилась на рыб на речке возле станции метро «Нарвская».
Видеозаписью петербурженка поделились с волонтерами «Фонда друзей балтийской нерпы». Как сообщила очевидица, нерпа спокойно плавала в мелководной реке Таракановке, не пытаясь прятаться от наблюдавших за ней людей.
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