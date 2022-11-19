В Минобороны рассказали о подвиге Алексея Асеева в ходе спецоперации

Прапорщик Алексей Асеев вместе с подразделением удерживал позиции российских войск и защищал важный стратегический населенный пункт.

Солдаты более 20 дней держали оборону. Все это время ВСУ попытались прорваться к населенному пункту и атаковали позиции подразделения.

В ходе обороны прапорщик Алексей Асеев, грамотно используя рельеф местности, с помощью пулемета уничтожил четырех украинских военнослужащих и таким образом не позволил обойти подразделение с тыла.