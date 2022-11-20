В Петербурге выпустили почтовую марку к 100-летию дешифровщика языка майя Юрия Кнорозова

В честь 100-летия выдающегося отечественного ученого Юрия Кнорозова в Петербурге выпустили специальную почтовую марку.

На марке изображен портрет ученого на фоне иероглифов майя, которые он сумел расшифровать. Их тираж ограничен: всего 12 тысяч экземпляров.

Кроме того, на доме №10 по Гранитной улице установили памятную доску, где жил ученый. Также вскоре по поручению президента РФ будет установлена мемориальная табличка на фасаде Кунсткамеры в Таможенном переулке. Кроме того, в Российском этнографическом музее открылась выставка, где представлено наследие великого ученого.

Юрий Кнорозов — знаменитый петербургский исследователь языка майя. Он всю жизнь изучал письменность племени, защитил по этой тематике докторскую, минуя кандидатскую.