На трассе М-11 автомобиль с приставами врезался в фуру, есть погибший

Смертельное ДТП произошло ночью 19 ноября на 680-м км трассы М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга.

Неподалеку от поселка Шушары водитель автомобиля Ford Focus не рассчитал дистанцию и влетел в большегруз, ехавший впереди.

В результате водителя легковушки — 28-летнего пристава-исполнителя — в состоянии средней степени тяжести отправили в больницу вместе с одним из пассажиров. Еще один пассажир — 28-летний коллега водителя — умер на месте аварии.

Водитель Ford в этом году к административной ответственности привлекался лишь один раз — за нарушение правил остановки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.