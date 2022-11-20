Выборгский мотофестиваль Baltic Rally стал лучшим событием 2022 года в России

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Выборгский мотофестиваль Baltic Rally получил самую престижную награду туристической премии страны Russian Event Awards.

Фестиваль получил «Гран-при Попечительского совета» в номинации «Национальное событие 2022 года».

228968
Фото: Анастасия Илюшина / 47channel.ru

В этом году мотофестиваль в Выборге объединил байкеров со всей России уже во второй раз. На участие в Baltic Rally заявки подали больше 100 мотоклубов из восьми стран.

Вам будет интересно
В Петербурге отменили новогодний салют и концерт на Дворцовой площади
Празднование Нового 2023 года в Петербурге пройдет без салюта и концерта на Дворцовой площади, заявил в эфире «Комсомольской правды» вице-губернатор...
10.11.2022 591
Автор