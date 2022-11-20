Выборгский мотофестиваль Baltic Rally стал лучшим событием 2022 года в России

Выборгский мотофестиваль Baltic Rally получил самую престижную награду туристической премии страны Russian Event Awards.
Фестиваль получил «Гран-при Попечительского совета» в номинации «Национальное событие 2022 года».
В этом году мотофестиваль в Выборге объединил байкеров со всей России уже во второй раз. На участие в Baltic Rally заявки подали больше 100 мотоклубов из восьми стран.
Вам будет интересно
Празднование Нового 2023 года в Петербурге пройдет без салюта и концерта на Дворцовой площади, заявил в эфире «Комсомольской правды» вице-губернатор...
10.11.2022 591