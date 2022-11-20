В Юрмале похитили мемориальные плиты с братского захоронения советских солдат

В латвийском городе Юрмала неизвестные похитили 16 мемориальных плит, которые стояли на кладбище, где захоронены советские солдаты.

Инцидент произошел 19 ноября на воинском братском кладбище в районе Булдури. Там похоронены 96 советских солдат, погибших в 1944 — 1945 годах. Также имеется мемориальная стена с барельефом и 69 памятных знаков, на которых перечислены имена всех похороненных. В прошлом на мемориальной стене неоднократно появлялись надписи, оставленные вандалами.

Кроме того, в Елгавском крае с мемориала украли буквы слов «Слава героям» на латышском и русском языках.

Следователи СК России проверят факты осквернения двух памятников в Латвии.