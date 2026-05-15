Ленинградская область поделилась наработками в сфере сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции с представителями других субъектов РФ. Делегация Сибирского федерального округа посетила регион, чтобы оценить местные практики по возвращению участников СВО

На базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО успешно реализуется междисциплинарный подход. Пока боец осваивает новую профессию, он параллельно получает психологическую и юридическую поддержку. На весь период обучения ему обеспечивается проживание и питание, а при необходимости оказываются услуги протезирования и медицинской реабилитации.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко высоко оценил представленный опыт. По его словам, практика работы ленинградского Кластера должна быть распространена на всю страну.

