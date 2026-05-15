Ленобласть представила опыт Кластера реабилитации участников СВО делегации из Сибири

Ленинградская область поделилась наработками в сфере сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции с представителями других субъектов РФ. Делегация Сибирского федерального округа посетила регион, чтобы оценить местные практики по возвращению участников СВО

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

На базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО успешно реализуется междисциплинарный подход. Пока боец осваивает новую профессию, он параллельно получает психологическую и юридическую поддержку. На весь период обучения ему обеспечивается проживание и питание, а при необходимости оказываются услуги протезирования и медицинской реабилитации.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко высоко оценил представленный опыт. По его словам, практика работы ленинградского Кластера должна быть распространена на всю страну.

Напомним, среди бесплатных услуг Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО множество услуг, например: протезирование, медицинская реабилитация (при этом в центре предоставляется жилье и питание), содействие в трудоустройстве, социально-психологические и социально-юридические услуги.

Новости Происшествия Главное

Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

Фото: Росгвардия

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
20866

