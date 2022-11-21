Россиянам напомнили о росте цен на некоторые услуги ЖКХ с 1 декабря

При этом на сколько точно вырастут тарифы, пока не сообщается.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила россиянам о том, что с 1 декабря ожидается подорожание некоторых услуг ЖКХ. По словам эксперта, это произойдет из-за досрочной индексации тарифов.

В беседе с агентством «Прайм» Лебединская рассказала, что стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов, согласно предполагаемых прогнозов, могут увеличиться не более чем на 9 процентов. При этом, на плату за содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт и радиоточку, уточнила эксперт, установление предельных тарифов распространяться не будет.

По прогнозам эксперта, платежи за услуги ЖКХ не могут быт увеличены больше, чем на величину инфляции. При этом, информации о том, на сколько точно планируют увеличить тарифы, пока нет. Региональным властям рекомендовали согласовать этот вопрос до конца текущего месяца.