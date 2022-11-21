Минтруд разрешил самозанятым выбирать размер выплат по временной нетрудоспособности

Самозанятым предлагают заплатить за свои больничные.

Как пишет «Коммерсант», с 2023 года самозанятые в России смогут принять участие в системе добровольного страхования по временной нетрудоспособности. Для этого самозанятому необходимо будет уплачивать взносы в размере 3,84 процента от двух или трех МРОТ. То есть размер ежемесячного взноса может составить примерно 1 200 или 1 800 рублей.

В этом случае самозанятые смогут претендовать на «больничный» при болезни — своей или члена семьи. При этом стажем, от которого будет зависеть размер больничного, будет считаться не только срок регистрации в качестве самозанятого, но и период наемной работы.

При этом эксперты считают, что нововведение может и не получить популярность, с учетом реакции общества на поднятие пенсионного возраста и заморозки пенсионных накоплений.