Синоптик рассказал, какой погоды ждать в Петербурге в ближайшую неделю

Антициклон продолжит влиять на погоду Северной столицы и Ленобласти.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, погода в городе в ближайшую неделю особо меняться не будет. Установившаяся зима не планирует покидать регион.

Антициклон стоит не только над Северо-Западом, но и над большей частью ЕТР. Понижение атмосферного давления будет связано только с приближением атмосферных фронтов, которые приносят снег на территорию Ленинградской области и в Санкт-Петербург, — заявил специалист.

При этом 22 и 23 ноября в городе ожидается снег. , в конце недели с юго-запада. Ветер в течение начавшейся недели установится восточного направления. Температура воздуха в начале недели -3…-8 гр., а с приближением атмосферного фронта с середины недели — немного потеплеет (-1…-5 гр).