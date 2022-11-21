Россиянам рассказали, сколько составит пособие по безработице в 2023 году

Стало известно, какой размер выплаты по безработице будет установлен в следующем году.
Как рассказали Госуслуги в своем Телеграм, минимальное пособие будет составлять 1 500 рублей в месяц, а максимальное — 12 792 рублей.
Принцип назначения при это не изменится:
— 3 месяца — 75% среднего заработка, но не более 12 792 рублей;
— еще 3 месяца — 60%, но не более 5 000 рублей.
Минимальное пособие назначается тем, кто:
— впервые ищет работу
— не работал больше года
— работал менее 26 недель в течение года
Также безработные могут пройти бесплатное обучение или заключить социальный контракт.