В Петербурге промышленный альпинист сорвался с 16 этажа

Автор: Гузель Галимова
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Несчастный случай произошел утром 21 ноября в Московском районе Петербурга.

Мужчина упал во время работ в доме на Московском проспекте и приземлился прямо на козырек здания. Полученные травмы оказались смертельными.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

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20.11.2022 241
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