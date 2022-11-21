В Петербурге промышленный альпинист сорвался с 16 этажа

Несчастный случай произошел утром 21 ноября в Московском районе Петербурга.
Мужчина упал во время работ в доме на Московском проспекте и приземлился прямо на козырек здания. Полученные травмы оказались смертельными.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
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20.11.2022 241