В Ленобласти задержали пару, устроившую стрельбу из найденного у озера автомата

В полицию Приозерского района вечером 18 ноября поступило сообщение о стрельбе в лесном массиве Сосново в 500 метрах от озера Черное.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции обнаружил там мужчину и женщину 1990 года рождения. Они заявили, что во время прогулки на берегу озера нашли сумку-чехол, в которой находился предмет, похожий на автомат. По их словам, они намеревались сдать его в полицию.

Согласно исследованию, у пары изъяли автомат калибра 7,62 мм из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» пригодным для стрельбы патронами указанного калибра. Возбуждено уголовное дело.