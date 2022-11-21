Строительство третьего корпуса ЖК «Северный вальс» во Всеволожске планируют возобновить в декабре

Дольщики ЖК «Северный вальс» во Всеволожске поинтересовались у Александра Дрозденко во время «прямой» линии, когда возобновится строительство третьего корпуса.
Александр Дрозденко отметил, что третий корпус власти региона собираются достроить. Сейчас готово соглашение с застройщиком, но по нему возникли вопросы у местных властей.
Строительство должно стартовать сразу, как только будет подписано соглашение. Произойти это должно не позднее декабря.
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15.09.2022 222