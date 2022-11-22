В отремонтированном музее «Астрача, 1941» открылась интерактивная выставка

В Бокситогорском районе Ленобласти после масштабного ремонта открылся музей «Астрача, 1941».
Для посетителей здесь подготовили новую экспозицию «Война глазами Павлика и Пауля». Она расскажет о событиях в годы войны от лица русского и немецкого мальчиков, чьи судьбы не пересекались, но пролегли через деревню Астрача 1941 – 1947 годах, пишет 47channel.
Фото: Астрача, 1941/ВКонтакте
Выставка является интерактивной. Посетители могут не только разглядывать, но и брать в руки подлинные предметы.
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