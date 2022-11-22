Аэрофлот открывает полеты из Петербурга в Стамбул и Анталью

Автор: Сергей Агутин
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Аэрофлот открывает регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью на самолетах Boeing 737-800.  

Полеты в Стамбул начнутся с 16 декабря, рейсы в Анталью – с 17 декабря. У жителей Санкт-Петербурга появится возможность комфортно путешествовать в Турцию без пересадки в Москве.

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