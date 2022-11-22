Фото: в Петербурге перехватили посылку с культурными ценностями, которые пытались отправить в Китай

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, антиквариат пытались отправить из Санкт-Петербурга в Китай под видом книг. Разрешения Минкульта у отправителя не было.

Фото: в Петербурге перехватили посылку с культурными ценностями, которые пытались отправить в Китай Санкт-Петербург, Китай
Фото: в Петербурге перехватили посылку с культурными ценностями, которые пытались отправить в Китай Санкт-Петербург, Китай
Фото: в Петербурге перехватили посылку с культурными ценностями, которые пытались отправить в Китай Санкт-Петербург, Китай

Фото: t.me/customs_rf

Петербургские таможенники обнаружили 65 серебряных и медных монет царской и советской чеканки, серебряный портсигар с городским клеймом Лондона начала прошлого века, кредитные билеты Российской империи конца 19 века, советские купюры и другие культурные ценности.

Решается вопрос об уголовном деле.

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22.11.2022 85
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