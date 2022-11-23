Девушка отправилась в отпуск в Пхукет и сильно пожалела. Туристка рассказала, как к ней относились местные жители.

Так, россиянка за недельный тур отдала 141 тысячу рублей на двоих. Однако за эту сумму туристка получила неуважительное отношение сотрудников и плохой сервис.

По словам россиянки, в отеле к постояльцам относились плохо — толком не общались и даже пытались обмануть, требуя оплату за неиспользованные продукты из мини-бара. Также оставляло желать лучшего и питание. местная еда оказалась ужасной. Из-за этого отдыхающим приходилось ходить в кафе и тратить дополнительные деньги.